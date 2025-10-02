Barenton. Un homme meurt après un malaise cardiaque

Un homme âgé de 55 ans est mort après avoir fait un malaise cardiaque, mercredi 1er octobre vers 17h, à Barenton au lieu-dit Le Mesnil alors les sapeurs-pompiers intervenaient sur un feu de 150m² de paille à proximité d'un bâtiment agricole. Les secours sont parvenus à endiguer la propagation des flammes au bâtiment et éteindre l'incendie.

12 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été engagés sur cette opération de secours.

