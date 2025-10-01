En ce moment DYNAMITE TAIO CRUZ
Le Havre. Grève du 2 octobre : à quoi s'attendre dans les transports en commun ?

Mobilité. L'intersyndicale appelle à une journée de grève jeudi 2 octobre. Les perturbations seront limitées dans les transports en commun de la communauté urbaine du Havre. Seuls les horaires du tramway seront aménagés.

Publié le 01/10/2025 à 09h04, mis à jour le 01/10/2025 à 09h23 - Par Gilles Anthoine
Le réseau Lia sera peu impacté par la grève du jeudi 2 octobre. Seul le tramway circulera aux horaires des petites vacances scolaires. - Célia Caradec

Après le succès de la première manifestation du 18 septembre, l'intersyndicale appelle à poursuivre la mobilisation, jeudi 2 octobre. Au Havre, une manifestation partira à 10h depuis le cercle Franklin.

Les lignes A et B circuleront avec les horaires des petites vacances scolaires

Les transports en commun de la communauté urbaine du Havre (le réseau Lia) devraient être peu impactés. Toutes les lignes de bus et services de transport à la demande circuleront normalement. Les agences Lia et Lia Vélos resteront ouvertes aux horaires habituels. Seul le tramway sera perturbé. Les lignes A et B circuleront avec les horaires des petites vacances scolaires.

Le trafic du réseau Lia sera toutefois perturbé le matin lors du passage de la manifestation dans les rues du centre-ville.

