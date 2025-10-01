Le Havre. Grève du 2 octobre : à quoi s'attendre dans les transports en commun ?

Après le succès de la première manifestation du 18 septembre, l'intersyndicale appelle à poursuivre la mobilisation, jeudi 2 octobre. Au Havre, une manifestation partira à 10h depuis le cercle Franklin.

Les lignes A et B circuleront avec les horaires des petites vacances scolaires

Les transports en commun de la communauté urbaine du Havre (le réseau Lia) devraient être peu impactés. Toutes les lignes de bus et services de transport à la demande circuleront normalement. Les agences Lia et Lia Vélos resteront ouvertes aux horaires habituels. Seul le tramway sera perturbé. Les lignes A et B circuleront avec les horaires des petites vacances scolaires.

Le trafic du réseau Lia sera toutefois perturbé le matin lors du passage de la manifestation dans les rues du centre-ville.