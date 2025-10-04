En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
Caen. J'ai suivi le parcours d'un condamné à mort, entre place du Pilori et histoires effrayantes

Patrimoine. Le pack Mystères dans Caen permet de (re)découvrir la ville en fonction de ses histoires mystérieuses et frissonnantes.

Publié le 04/10/2025 à 13h00 - Par Lilian Fermin
Mon périple m'a d'abord emmené dans l'un des six cimetières dormants de Caen. Chacun possède ses petites histoires et anecdotes, racontées par l'autrice.

La "bête de Caen", une sorte de loup roux immense qui aurait tué une trentaine de personnes au XVIIe siècle. Des phénomènes paranormaux qui apparaissent au 3 rue Arcisse de Caumont, obligeant encore de nos jours les occupants à fuir les lieux. Voilà deux histoires mystérieuses que j'ai découvertes à travers le podcast Caen, l'épopée millénaire, produit par Tendance Ouest et consacré à ces légendes.

Pilori, Edith Piaf et chat noir

Pour aller plus loin, Anne Perchey a créé Mystères dans Caen, une visite "pour expliquer, surtout aux gens du coin, les histoires insolites et légendes urbaines". Et attention, tout est, plus ou moins, factuel ici. "On nous a raconté des histoires folles, mais derrière, il n'y avait pas vraiment d'éléments pour corroborer les faits. Nous avons toujours cette volonté de raconter des histoires un peu fantasmées, mais qui partent d'un postulat vrai", justifie l'autrice. Pour cette visite pleine de frissons : un livret, avec à chaque page une histoire liée à un lieu, et un QR code pour écouter les glauques explications avec un audioguide ou apprécier des photos d'archives. Puisque j'ai décidé de ne pas arpenter toute la ville d'un coup, je me fie à mon instinct et ne suis pas l'ordre de la visite. Mon épopée débute par le cimetière dormant Saint-Pierre. Des tombes en mauvais état, un chat noir qui me fixe étrangement au loin, des inscriptions déroutantes… il m'en faudra plus ! Direction ensuite le Vaugueux, où j'apprends que ce quartier autrefois malfamé recevait souvent la visite d'Edith Piaf, dont un membre de sa famille tenait une "maison de tolérance". Me voilà maintenant place Saint-Pierre, où l'autrice m'invite à me mettre dans la peau d'un condamné à mort, et me demande de refaire la route jusqu'à la place du Pilori. Mon périple m'amène place Malherbe. Je lève les yeux, y découvre pour la première fois des inscriptions, et j'y fais amende honorable, comme les condamnés qui y prononçaient leurs dernières prières. L'actuelle rue aux Fromages, anciennement rue Monte-à-regrets - on comprend pourquoi -, s'ouvre devant moi, et m'amène sur la place Saint-Sauveur. Grâce aux explications, je m'imagine parfaitement la potence et la guillotine, mais la foule est cette fois plutôt présente pour écouter les concerts qui se tiennent sous mes yeux.

Mon parcours de condamné à mort m'aura suffi pour aujourd'hui. Les autres histoires, dont celle de la Dame blanche du CHU, attendront.

Pratique. Mystères dans Caen, 19,90€. En ligne ou à l'office de tourisme.

