Martainville-Épreville. Journée de la pomme au château : un événement festif autour de la richesse agricole

Cet événement a pour but de valoriser le verger conservatoire du château de Martainville dans lequel on trouve 55 variétés de pommes anciennes et locales. Orchestrée par des connaisseurs pomologues, l'apicultrice ou le jardinier du parc du château, la Journée de la pomme, dimanche 28 septembre, permet d'apprécier le fruit sous toutes ses coutures. Au programme : leçon de pomologie ou de taille pour les adultes ; atelier empreintes de feuilles, découverte de plantes tinctoriales ou création de pommes en céramique pour les plus jeunes.

Cette nouvelle édition valorise le monde agricole notamment grâce à la participation de l'association des Vieux segments qui présente tracteurs anciens et moissonneuse-batteuse de 1920 en fonctionnement. Cet après-midi festif sera jalonné de spectacles et de concerts dont certains joués au Cécilium, un ancien instrument à vent originaire de Normandie. Les participants pourront aussi se procurer des produits artisanaux : cidre local, savons ou encore objets de vannerie. Rendez-vous donné de 14h à 18h30.

Pratique. Le 28 septembre. de 14h à 18h30. 0 à 3,5€. chateaudemartainville.fr.