Le château de Martainville en fête

C’est dans le cadre magnifique du château de Martainville que la Communauté de communes du Plateau organise samedi 2 juin une journée d’animations et de détente.

Jeux, chants, pique-nique et feu d’artifice seront au programme. Tout commencera à 15 h avec les activités : marche nordique, hockey sur gazon, tir à l’arc, arts du cirque, danse, capoeira, activités manuelles, jeu des bibliothèques.

Au sport, viendra ensuite se joindre la musique. Dès 17 h, les amateurs de chorales pourront assister aux prestations de l’école des Malières, de Grainville ou de la chorale Expression…

Côté musique instrumentale, la fanfare Orphéon Piston se partagera la vedette avec le big band jazz O’clock et le Trio Jazz Manouche. Et pour finir en beauté, la journée sera clôturée par un un pique nique et, surtout, un superbe feu d’artifice.



Pratique. Samedi 2 juin dès 15h, au château de Martainville-Epreville. Gratuit.

(Photo "8ème art", organisateur du spectacle pyrotechnique)