Incendie du château de Médavy. "C'est une catastrophe" : les réactions du propriétaire, des habitants et des élus

Sécurité. Le château de Médavy a été en partie détruit ce jeudi 25 septembre. Habitants et élus apportent leur soutien au propriétaire, qui restaure depuis 21 ans le bâtiment classé Monument historique.

Publié le 25/09/2025 à 15h03 - Par Simon Lebaron
Le château de Médavy a été détruit par un incendie, jeudi 25 septembre. - Simon Lebaron

Les pompiers ont remplacé les visiteurs au château de Médavy, dans l'Orne. Devant la bâtisse ce jeudi 25 septembre, la tristesse et l'étonnement dominent alors que le bâtiment du XVIIIe siècle, classé Monument historique, a été dévoré par un incendie. Les flammes ont ravagé deux tiers de l'édifice.

"Des œuvres d'art à jamais disparues"

Sandrine, qui habite à l'entrée du château, a vu les pompiers arriver dans la nuit. "C'était impressionnant, on n'y croyait pas au départ", raconte-t-elle. Son mari est gardien au château depuis 18 ans. "Ça fait mal au cœur parce que le propriétaire avait bien arrangé le château", poursuit-elle. En effet, Jean-Louis Charon a racheté l'édifice en 2004 et l'a "patiemment restauré" durant 21 ans. "On avait fait toutes les toitures, toutes les douves, tout le gros œuvre, et on était à la moitié de la restauration des intérieurs", détaille-t-il.

Les pompiers sont intervenus dès 00h40.Les pompiers sont intervenus dès 00h40. - Simon Lebaron

Au-delà du bâtiment, le château abritait des collections. "Il y avait au total entre 2 000 et 3 000 objets, d'une collection d'assiettes à un tableau de maître, précise Jean-Louis Charon. C'est ça le plus triste. Le château on peut encore le reconstruire, mais les œuvres d'art qui ont brûlé sont à jamais disparues." Un inventaire doit être fait pour déterminer le nombre d'objets perdus.

Claire-Emmanuelle Gauer, habitante de Médavy et conseillère régionale, est venue apporter son soutien au propriétaire.Claire-Emmanuelle Gauer, habitante de Médavy et conseillère régionale, est venue apporter son soutien au propriétaire. - Simon Lebaron

"C'est une catastrophe, aussi, pour le tourisme ornais", lance Christophe de Balorre, président du Conseil départemental. Le château de Médavy accueillait plusieurs centaines de visiteurs le week-end du 20 et 21 septembre pour les Journées européennes du patrimoine et près de 4 000 curieux lors d'une reconstitution napoléonienne, en août. "Le château participe grandement au rayonnement de notre village", assure Claire-Emmanuelle Gauer, habitante de Médavy et conseillère régionale. "Il y a des événements annuels organisés qui rassemblent toujours beaucoup de monde même au-delà de l'Orne."

Les pompiers sont intervenus dès 00h40. - Simon Lebaron Claire-Emmanuelle Gauer, habitante de Médavy et conseillère régionale, est venue apporter son soutien au propriétaire. - Simon Lebaron

