Le Havre. Il exhibe une arme à feu devant des pompiers en intervention

Alors que les pompiers étaient en intervention sur un feu de cuisine dans un immeuble de la rue de Valmy au Havre, mercredi 24 septembre peu avant 21h, un homme a exhibé une arme de poing à travers une fenêtre. Il n'était pas menaçant.

L'homme a été arrêté

La police est tout de même intervenue. Elle a arrêté le suspect dans les parties communes de l'immeuble. Son arme était un pistolet à poudre, une arme de catégorie D. L'homme de 57 ans était légèrement alcoolisé. Son arme a été saisie et il a pu rentrer chez lui. Il sera auditionné ultérieurement et risque une amende.