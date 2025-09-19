En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Culture. La Fête des Normands revient à Saint-Paul-du-Vernay du 26 au 28 septembre

Culture. La Fête des Normands fait son grand retour pour une deuxième édition à Saint-Paul-du-Vernay (Calvados), du vendredi 26 au dimanche 28 septembre.

Publié le 19/09/2025 à 17h00 - Par Kevin
Culture. La Fête des Normands revient à Saint-Paul-du-Vernay du 26 au 28 septembre
La Fête des Normands revient à Saint-Paul-du-Vernay, dans le Calvados, du 26 au 28 septembre 2025. - Facebook : Fête des Normands

La Fête des Normands revient à Saint-Paul-du-Vernay du 26 au 28 septembre après le succès de sa première édition en 2023 qui avait rassemblé plus de 5 000 visiteurs.

Organisée par 65 bénévoles, cette deuxième édition promet un voyage à travers les époques avec des surprises pour toute la famille.

Le vendredi, le week-end débute par une messe suivie d'un repas normand, d'illuminations et d'un concours de maisons décorées.

Le samedi, la grosse nouveauté c'est un grand spectacle équestre feu et lumière en 9 tableaux. La soirée est animée par le groupe Soulmen. Les visiteurs peuvent découvrir l'histoire industrielle de la région avec Pierre Coftier et une maquette de machine à vapeur, mais aussi profiter de combats de Vikings, de danses médiévales et d'un camp du Débarquement.

Le dimanche, les acteurs de la fête déambulent dans la commune, et les visiteurs peuvent profiter d'un marché artisanal, d'une exposition de peintures et des caricatures d'Emmanuel Chaunu.

Florent Rouyer, le président de l'association qui organise l'événement, nous détaille le programme du week-end :

Fête des Normands multi-époque

Culture. La Fête des Normands revient à Saint-Paul-du-Vernay du 26 au 28 septembre
