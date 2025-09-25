En ce moment On top of the world Imagine Dragons
En ce moment

Skateboard. Le Rouennais Adrien Bulard tente une figure exceptionnelle sur l'un des spots les plus connus des Etats-Unis

Sport. Le skateur Rouennais Adrien Bulard a tenté une figure jamais réalisée sur l'un des plus emblématiques spots de skateboard au monde. Il raconte son aventure dans une vidéo publiée, mercredi 24 septembre, par son sponsor Décathlon Skateboarding. 

Publié le 25/09/2025 à 14h19 - Par Alexandre Leno
Skateboard. Le Rouennais Adrien Bulard tente une figure exceptionnelle sur l'un des spots les plus connus des Etats-Unis
Le skateur rouennais Adrien Bulard a tenté une figure qui n'avait jamais été réalisée sur le spot mythique du lycée El Toro en Californie. - Illustration

Le Rouennais Adrien Bulard a bien failli rentrer dans la légende du skate après une tentative inédite de passer le célèbre spot du lycée El Toro de Lake Forest en Californie, véritable Mecque du skateboard situé près de Los Angeles et qui a vu passer les plus grandes stars de la discipline. Dans une vidéo publiée mercredi 24 septembre par son sponsor Décathlon Skateboarding, on y voit les coulisses de cette "Mission El Toro" lancée en décembre dernier. Son objectif : réaliser un 360 flip au-dessus des 20 marches du lycée. Un "NBD" comme on l'appelle dans le milieu, "Never Been Done" en anglais c'est-à-dire une figure jamais réalisée sur ce spot. Six ans avant cela, le Normand avait réussi à passer un "back tailslide" sur la rampe d'escalier d'El Toro.

"C'est l'un des plus gros gaps que j'ai fait dans ma vie"

Après 15h d'avion et 9h de décalage horaire dans les pattes, le Rouennais a donc pris son courage à deux mains et s'est élancé de nouveau sur ces 20 marches effrayantes. Après quelques essais infructueux, le skateur réussi à "plaquer" la figure mais chute juste après. Son talon fragilisé par les multiples tentatives, Adrien Bulard renonce pour cette fois-ci. Refusant d'abandonner, il tente alors de revenir sur le spot avant la fin de son séjour mais constate que la sécurité a bouclé le lieu.

A lire aussi. EN IMAGES : skateboard, Adrien Bulard remporte le Rouen Firing Line

Finalement c'est l'Américain Chris Joslin qui lui a volé la vedette en rentrant la même figure quelques mois après, alors qu'il avait lui même tenté le "trick" il y a plusieurs années. Un exploit immortalisé sur la prochaine couverture du magazine Thrasher, dévoilée en avance. "Félicitations à lui parce que le spot est vraiment monstrueux, c'est l'un des plus gros gaps que j'ai fait dans ma vie", déclare au début de la vidéo Adrien Bulard qui n'exclut pas d'y retourner un jour.

Skateboard. Le Rouennais Adrien Bulard tente une figure exceptionnelle sur l'un des spots les plus connus des Etats-Unis
