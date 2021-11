Comme sur des roulettes...

Ne respectant pas certaines normes et ne pouvait accueillir que 50 personnes maximum, le skate-parc de Rouen, situé rive gauche, n’a pas pu recevoir cette exhibition. L’événement se déroulera donc en face de la mairie, avec buvette et barbecue sur place.



“Les skaters rouennais ont un vrai potentiel”

“Pour l’occasion, on a transféré des petits tremplins, des barres de slides ou encore des petits murets du skate-parc, pour que les participants tentent des figures en plein air et sous les yeux du public. Les meilleurs d’entre eux pourront remporter des lots fournis pas nos sponsors”, explique Florian Rivière, bénévole au skate-parc de Rouen et responsable d’un skateshop dans le centre ville de Rouen.

Avec plus de 1 000 adhérents et deux champions de France dans ses rangs, l’un en plus de 18 ans, l’autre en moins de 16 ans, le club de skate de Rouen dispose de solides arguments pour développer ce sport urbain à Rouen.

Pratique. Informations auprès du Budskateshop,

8 rue de la Chaîne, à Rouen. Tel. 02 32 08 66 60