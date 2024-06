Rouen. "Tout le monde peut pratiquer et à tout âge" : des initiations au skateboard et à la trottinette au skatepark

Pendant tout l'été, le skatepark de Rouen organise des stages autour de la pratique du skateboard, de la trottinette et du roller. Ses éducateurs étaient sur la place de l'hôtel de ville à Rouen, mercredi 19 juin, pour une journée d'initiation à ces différentes disciplines, comme un avant-goût de la période estivale. "C'est un peu dur mais au moins, on est aidés", lance la jeune Léa, 9 ans, qui monte pour la première fois sur une planche à roulettes. Casque, genouillères et coudières, tout le groupe s'est équipé avant d'enfourcher la planche. "On s'amuse beaucoup, j'aime comment ça bouge", se réjouit la jeune Rouennaise. Les débuts sont balbutiants mais le plaisir est là visiblement. "Ceux qui se débrouillent bien auront le droit de s'amuser sur la rampe, lance Jésus Chirino, éducateur sportif au skatepark de Rouen, venu faire la leçon aux enfants. Mais d'abord, on va commencer à plat."

Le skatepark de Rouen est venu avec ses planches pour initier les jeunes des centres aérés et le grand public.

L'important, c'est "d'apprendre à tomber"

Avant de "claquer" un ollie ou un kickflip, qui sont les premières figures dans le skateboard, encore faut-il pouvoir monter et rouler avec sa planche. "Déjà, on leur apprend à tenir dessus et garder l'équilibre sans rouler, puis on essaye ensuite de pousser et de prendre de la vitesse", précise l'éducateur. L'autre secret de la discipline : "apprendre à tomber", car les chutes sont légion dans ce sport. "Il y a eu une petite chute déjà, mais rien de méchant. C'est normal, on est sur des roues donc forcément, on tombe."

Le skateboard est une nouvelle discipline olympique depuis 2020. Les dernières épreuves de qualification en "street" pour Paris 2024 ont lieu d'ailleurs en ce moment à Budapest. Rouen a aussi ses champions. Adrien Bulard, célèbre skateur signé chez l'équipementier Jart, a lui aussi fait ses premiers "tricks" sur la place de l'hôtel de ville, tout comme le jeune Max Berguin, Rouennais d'origine aujourd'hui exilé à Biarritz. Ce dernier a été sacré champion de France l'an dernier dans la catégorie "street".

Chaque pied doit se trouver sur les vis de la planche, c'est le secret d'un bon équilibre.

Le skatepark de Rouen accompagne aussi beaucoup de jeunes qui pratiquent la trottinette. "Il y a plus de petits sur les trottinettes parce que ça rassure plus les parents, contrairement au skate où il n'y a pas de guidon", reconnaît Maxence Pierron, éducateur au skatepark de Rouen en charge de la trottinette donc. Les premiers stages au skatepark de Rouen débutent le 8 juillet et s'achèvent le 3 août. Les créneaux vont de 10h à 14h, le reste de la journée est en session libre.