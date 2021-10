Rouen. Rouen : l'état du parking de l'Hôtel de ville inquiète

Le parking souterrain de l'Hôtel de ville à Rouen (Seine-Maritime) est fermé au public depuis mardi 23 janvier 2018. Les employés de la société publique locale, Rouen Normandie stationnement, qui gère cette structure, ont décidé d'exercer leur droit de retrait.

Les agents du parking de l'Hôtel de ville ont exercé leur droit de retrait, entraînant la fermeture des lieux. - Amaury Tremblay

"Cette décision a été prise après la remise d'un rapport d'experts confirmant le besoin d'intervenir rapidement, détaille Patrice Montolieu, délégué CGT du personnel. Depuis plusieurs années, les rapports se sont succédé pointant le désordre dans ce parking, mais rien n'a été fait jusqu'ici." C'est donc notamment pour se faire entendre que le personnel a choisi d'exercer son droit de retrait.

Circulation des bus

Les problèmes se seraient amplifiés ces dernières années, en lien avec les travaux menés en surface, sur la place de l'Hôtel de ville. "Il n'y a pas eu de problème dans le parking pendant 15 ans et, à partir du moment où sont faits ces travaux, des premières fissures sont apparues en 2010", poursuit Patrice Montolieu.

Le parking subi de nombreuses infiltrations d'eau en différents endroits. - Amaury Tremblay

En cause selon le délégué CGT : le passage à trois voies pour la circulation des bus au-dessus du parking, au lieu de deux auparavant. Pour réduire les risques sur la structure déjà fragilisée, les conducteurs de bus circulent, depuis mardi, sur deux voies, l'une ayant été condamnée.

Travaux de renforcement

C'est désormais à la Métropole de Rouen de s'occuper de l'avenir du parking puisque la compétence lui a été transférée en 2015. La mairie de Rouen a d'ailleurs choisi de ne pas commenter ce dossier. Dans le dernier rapport d'expertise, la Métropole note "qu'il n'est pas fait état d'un risque grave et imminent". Dans le même temps, "il confirme le besoin de travaux en raison d'un certain nombre de fragilités et de désordre".

"On est en train de regarder un aménagement provisoire du parking avec des étaiements ou un suivi avec système d'alarme", explique Alexandre Durban, directeur investissement et mobilité à la Métropole. Des travaux qui se chiffrent à "plusieurs dizaines de milliers d'euros". Dans un second temps, la Métropole prévoit ensuite de "mener des travaux de réhabilitation entière du parking dès 2019 avec des changements structurels, mais aussi esthétiques".

Une réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel de Rouen Normandie stationnement était prévue jeudi 25 janvier 2018. Les agents devaient décider de la suite à donner à leur mouvement.