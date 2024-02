Rouen. Les inscriptions à la course en relais Ekiden sont ouvertes

Avis aux coureurs ! Les inscriptions à la course Ekiden de Rouen sont maintenant ouvertes. Il s'agit d'une compétition, où les équipes de six coureurs se relaient pour parcourir la distance totale d'un marathon. Chaque coureur se voit attribuer une distance spécifique, allant de 5 à 10 kilomètres, en finissant par une dernière course de 7,195 kilomètres tout en transmettant un témoin à son coéquipier à la fin de sa portion de course. Elle se déroulera le dimanche 17 mars. Pour y participer, il faut se rendre sur le site internet d'Ekiden Rouen. Les équipes peuvent s'inscrire dans différentes catégories, allant des équipes masculines, féminines aux équipes mixtes et corporatives. Le départ est prévu à 9h sur les quais rive gauche.