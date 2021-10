La capitale haut-normande avait pourtant bon espoir d'accueillir ce tournoi mondial de tennis féminin. Avec le Kindarena comme atout, Rouen faisait partie des villes pressenties pour servir de théâtre à la Fed'CUp.

C'est donc dans le Palais des sports de Beaublanc, et non au Kindarerna que l'équipe française, conduite par Amélie Mauresmo, affrontera les Américaines, les 9 et 10 février 2013.