Open de tennis Capfinances Rouen métropole. Juste avant Noël, la billetterie ouvre pour l'édition 2025

L'organisation mise sur les achats de Noël. Depuis mercredi 18 décembre, la billetterie est ouverte pour l'Open Capfinances Rouen métropole 2025. Le tournoi de tennis féminin, désormais classé WTA250, se tiendra du 12 au 20 avril 2025 et promet d'accueillir quelques-unes des meilleures joueuses au monde, même si le plateau n'est pas encore connu.

Les billets à la journée se vendent entre 7 et 29€, le pass week-end entre 24 et 27€ et le pass pour le tournoi entre 49 et 59€. Les qualifications sont accessibles gratuitement, les 12 et 13 avril.

• A lire aussi. Tennis. La terre battue arrive au Kindarena pour l'Open Capfinances Rouen métropole

En 2024, le Kindarena a accueilli sur sa terre battue plus de 20 000 personnes pour encourager des joueuses comme Caroline Garcia, Anastasia Pavlyuchenkova, Karolina Pliskova, Naomi Osaka ou encore l'Américaine Sloane Stephens, qui a remporté le tournoi. Le rendez-vous, désormais en avril, s'inscrit désormais dans le calendrier comme un tournoi de préparation à Roland-Garros, le grand chelem parisien.