[Vidéo] Tennis. La terre battue arrive au Kindarena pour l'Open Capfinances Rouen métropole 

Le bruit des perceuses, puis des coups de pelle et des balais, résonne dans la salle Céline Dumerc du Kindarena de Rouen. Depuis mardi 9 avril, toute une équipe s'affaire à la construction du court central en terre battue de l'Open Capfinances Rouen métropole, tournoi de tennis WTA250 qui aura lieu du 13 au 21 avril.

A la manœuvre, l'entreprise hongroise Rebound sport, des spécialistes de la terre synthétique. Ce sont eux qui font les terrains du seul autre grand tournoi de tennis sur terre battue en intérieur en Europe, à Stuttgart. "Le court central fait 40 mètres par 20,35 mètres. D'abord, on a une protection en mousse, puis des plaques de 5 centimètres avec de la résine. On rajoute ensuite deux tonnes de terre battue par-dessus", précise Tifany Baccam, chargée de projet pour Sport plus conseil, l'organisateur du tournoi.

Un terrain fonctionnel en 24 heures

Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas forcément plus compliqué à installer qu'un terrain en dur. La technique est différente et se trouve même être plus rapide. "Ça demande un peu plus de manutention, mais on n'a pas de peinture, donc pas de temps de séchage. Le court est fonctionnel en 24 heures au lieu de 48 ou 72 heures pour un terrain en dur", précise la spécialiste.

Un deuxième court est prévu pour le tournoi avec 1,5 tonne de terre battue sur les plaques en résine.

Spectacle garanti pour le public français, habitué à l'ocre avec le Grand chelem de Roland Garros. "C'est le premier tournoi de terre battue en intérieur en France", rappelle Tifany Baccam. Une surface qui place de fait idéalement le tournoi dans le calendrier des joueuses qui se préparent à Roland-Garros, comme en témoigne le beau plateau annoncé cette année.