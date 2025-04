Tennis. L'Ukrainienne Elina Svitolina remporte l'Open de Rouen

L'Ukrainienne Elina Svitolina, 18e joueuse mondiale de tennis, s'est logiquement imposée face à la Serbe Olga Danilovic (39e) 6-4, 7-6 (10/8) en finale du tournoi WTA 250 de Rouen, dimanche 20 avril. Dans un tournoi qui avait perdu sur forfait, avant même les premiers échanges, les Françaises Caroline Garcia et Alizé Cornet, sortie de sa retraite depuis quelques semaines, la tête de série n°1 a fait respecter son statut d'ultra-favorite.

"Je me sens en confiance… C'est difficile de me battre"

"C'était un bon tournoi pour moi. La finale n'a pas été simple mais je suis vraiment heureuse d'avoir pu gagner tous mes matches en deux sets. C'est un bon début de saison", s'est félicitée la joueuse. "Je me sens en confiance. Quand je joue bien, c'est difficile de me battre et il faut que je garde ce bon état d'esprit", a-t-elle ajouté. Déjà très en vue la semaine précédente, en qualifiant son pays pour la première phase finale de la Billie Jean King Cup, en Pologne, sur une surface très similaire à celle de Rouen, Svitolina a confirmé sa bonne forme depuis son retour à la compétition après avoir été opérée au pied droit à l'automne.

• Lire aussi. Alizé Cornet et Caroline Garcia, forfaits pour l'Open Capfinances de Rouen

Malgré un parcours beaucoup plus disputé, Danilovic, tête de série n°3, avait pourtant pris le meilleur départ en s'emparant du service adverse dès le premier jeu. Mais Svitolina, très sereine, a refait son retard au 6e jeu et conclu au 10e sur sa première balle de set (6-4). Rebelote au début du second acte, Danilovic s'est emparé de la mise en jeu de l'Ukrainienne mais elle n'a pas réussi à confirmer le break. Coriace, la Serbe a sauvé une première balle de match sur son service à 6-5 pour Svitolina et a arraché un tie-break où elle s'est offert deux balles d'égalisation à un set partout.

Mais c'est finalement Svitolina qui a eu le dernier mot sur sa quatrième balle de match, à 10/8, pour s'offrir son premier succès en tournoi depuis fin mai 2023 à Strasbourg. Un an plus tard, elle avait annoncé interrompre sa saison car elle attendait le premier enfant - une fille née mi-octobre 2024 - qu'elle a eu avec le joueur français Gaël Monfils, présent à Rouen pour la finale.

Avec AFP