Tennis. Alizé Cornet et Caroline Garcia, forfaits pour l'Open Capfinances de Rouen

"C'est avec une grande déception que je dois malheureusement me retirer du tournoi" de Rouen, a tout d'abord écrit Alizée Cornet, lundi 14 avril, sur son compte Instagram. Sortie il y a deux semaines de sa retraite sportive, à 35 ans, elle avait bénéficié d'une invitation (wild card) pour intégrer le tableau. "Je me suis fait une lésion au triceps droit pendant mon simple de Billie Jean King Cup et cela va nécessiter du repos et des soins", a-t-elle expliqué dans son message.

Moins d'un an après avoir pris sa retraite à Roland-Garros, Alizé Cornet avait surpris en annonçant son retour à la compétition fin mars 2025. Après avoir passé deux tours puis dû abandonner au tournoi WTA 125 de Bisbal d'Emporda, en Espagne, elle a participé à la campagne décevante de l'équipe de France qui a échoué à remonter dans l'élite en Billie Jean King Cup (anciennement Fed Cup), la semaine dernière à Vilnius (Lituanie).

Alignée principalement en double, où elle a remporté ses deux matchs, Alizé Cornet avait dû suppléer Clara Burel, blessée, en simple pour le barrage décisif contre la Belgique. La joueuse, retombée au 460e rang mondial, avait nettement perdu face à la Belge Jeline Vandromme, 17 ans et 758e (6-3, 6-3), un match où elle était apparue empruntée physiquement et avait demandé l'intervention du kiné entre les deux sets.

Garcia forfait après un mal de dos

Un peu plus tard, c'est Caroline Garcia, ancienne numéro 4 mondiale mais qui pointait au 99e rang dans le dernier classement WTA, qui a jeté l'éponge en raison de douleurs au dos qui l'avaient déjà empêchée de jouer avec la France en Lituanie. "Toute la semaine dernière, j'ai essayé de récupérer au maximum de ce que je pouvais. Malheureusement, c'est trop court pour pouvoir jouer ici à Rouen", a-t-elle expliqué dans un message audio transmis par l'organisation du tournoi. En début d'après-midi, elle avait pourtant tenu un point presse, mais elle avait déjà confessé ne même pas être à 80% de son potentiel. Demi-finaliste à Rouen l'an dernier, elle a fait un essai en fin d'après-midi mais "j'ai trop de douleurs sur le service. J'espère pouvoir récupérer le plus vite possible et être prête pour les prochains tournois", a-t-elle précisé dans son message vocal.

Avec AFP