Rouen. L'élite du tennis féminin a rendez-vous au Kindarena

L'Open Capfinances Rouen métropole au Kindarena change réellement de braquet cette année, du vendredi 13 au dimanche 21 avril. Le tournoi est devenu un WTA250. La prime pour la gagnante augmente, tout comme les points remportés pour le classement mondial. "On change complètement de dimension et on fait partie des 50 plus grands tournois de tennis féminin au monde, troisième en France après Roland-Garros", se réjouit Charles Roche, le directeur du tournoi. Et tout naturellement, le rendez-vous a donc attiré de grandes joueuses. Le public pourra y voir la numéro un française Caroline Garcia, mais aussi Naomi Osaka, Anastasia Pavlyuchenkova, 22e joueuse mondiale, ou Karolina Pliskova, la Tchèque ancienne numéro 1 mondiale.

Un tournoi sur terre

Cerise sur le gâteau, le tournoi passe désormais sur terre battue, ce qui en fait dans le calendrier une vraie préparation pour Roland-Garros. "C'est un vrai défi mais c'est un attrait supplémentaire pour le tournoi et un honneur d'être dans cette lignée de Roland-Garros", insiste Charles Roche.