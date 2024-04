Tennis. Open de Rouen : la numéro un française Caroline Garcia chute en demi-finale face à Sloane Stephens

Moins en jambes et en réussite que les deux jours précédents, la numéro un française Caroline Garcia n'a rien pu faire, battue 6-3, 6-2, face à l'Américaine Sloane Stephens, samedi 20 avril, en demi-finale du tournoi WTA 250 de Rouen (terre battue).

En finale, Stephens affrontera la Polonaise Magda Linette qui a pris le meilleur sur l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, tête de série numéro trois, 6-1, 4-6, 6-2. Expéditive en huitième de finale et solide en quart, Garcia, tête de série N.2 en Normandie, a semblé un peu en dedans cette fois, même si elle a tout tenté, du service-volée aux amorties, pour essayer de dérégler la machine Stephens.

De son propre aveu, il lui a manqué "un petit peu de tout" pour vraiment avoir une chance, "un petit peu de meilleurs mouvements, un petit peu de meilleure lecture de trajectoires, un petit peu plus de précision…" En face, la finaliste de Roland-Garros en 2018, 39e au classement actuel, a su parfaitement varier ses effets, posant des problèmes aussi bien par son lift bondissant que par ses slices rasants, et a toujours trouvé la parade aux changements tactiques de son adversaire.

Garcia retire "plein de bonnes choses" de son parcours

"Je suis très heureuse de me retrouver une nouvelle fois en finale. Cela a été un match difficile contre Caroline, mais j'ai bien joué, j'ai bien appliqué (mon plan) et je suis très heureuse", s'est réjouie Stephens. "Je suis venue pour m'adapter tôt (à la terre battue) et jouer quelques matches pour me préparer pour Madrid et Rome. Manifestement, ça m'a réussi (...) et j'espère garder cet élan pour faire une bonne saison sur terre battue", a poursuivi l'ex numéro trois mondiale.

Caroline Garcia s'est efforcée de rester positive après cette première semaine sur terre battue, assurant retirer "plein de bonnes choses" de son parcours. "C'est le début de la préparation sur terre battue, l'enchaînement avec la (Billie Jean King Cup) a été assez rapide pour s'adapter ici. J'ai fait quatre matches, (dont) trois bons", a-t-elle estimé.

