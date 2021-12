Rouen. Les Normands sur les planches ce weekend avec les 20 bornes de Rouen

Ce weekend c'est le tout premier rendez-vous des 20 bornes de Rouen. Le samedi 21 avril 2018 dès 14h et toute l'après midi : initiations, quelques démonstrations et la possibilité de s'essayer au longboard. Le dimanche 22 avril 2018 la course des 20 bornes. Rendez-vous au 106 à Rouen.

Stéphane Bisson des Riders en Bray nous parle du programme pour les inscrits et les compétiteurs :

Le point de vue du côté des Riders en Bray Impossible de lire le son.

Quelques conseils avant de vous lancer

Pour des raisons de sécurité il est préférable de vous équiper. Coudières, genouillères assez fines en gomme pour ne pas gêner lors de l'épreuve de vitesse, des protèges poignets, sans oublier le port du casque (obligatoire).

Pour plus de fun n'hésitez pas à partager et à pratiquer la planche entre amis. Notez que la pratique du "Dancing" est très appréciée des spectateurs et de celles et ceux qui pratique ce sport. Elle consiste à réaliser des figures à plat tout en harmonisant le rythme entre le rider et sa planche.

Les inscriptions sont possibles en ligne via la page facebook Riders en Bray. il faut soit être licencié, soit se présenter avec un certificat médical, c'est ouvert à tous. Le tarif est fixé à 10€ pour la journée ; petit déjeuners offerts et petites surprises prévues aussi.

Actuellement la mairie de Rouen autorise les Riders en Bray à s'exercer sur les quais de Seine. Dorénavant via la page facebook "Riders en Bray" vous pourrez prendre part aux différents rendez-vous mis en place sur l'année.

Les Riders en Bray essaient d'établir un circuit à travers la France pour promouvoir ce genre d'événement. En octobre par exemple un rendez-vous similaire aux 20 bornes de Rouen se tient à Carros, à côté de Nice, qui représentera la finale. L'équipe des riders recrutent actuellement d'autres villes pour établir tout un circuit entre ce mois d'avril et le mois d'octobre.

