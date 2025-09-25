En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
Evenement. La Foire internationale de Rouen veut célébrer les années 80 et 90

Loisir. On connaît désormais le thème de la prochaine Foire internationale de Rouen prévue du 27 mars au 6 avril. Rouen Normandie Evénements mise sur la nostalgie du public avec un retour aux eighties et nineties.

Publié le 25/09/2025 à 10h41 - Par Alexandre Leno
Partez à la découverte des années 80 et 90 à la Foire internationale de Rouen.

Ambiance rétro au programme de la nouvelle Foire internationale de Rouen qui parlera sans doute aux "millénials" de la génération Y. Pour son édition 2026, l'événement aura pour thème les années 80 et 90 après celui du Canada l'an dernier. Un "thème fédérateur" veulent croire les organisateurs qui misent donc sur la nostalgie des visiteurs.

Ces derniers pourront se replonger dans ces deux époques à travers la musique, le cinéma, la mode ou encore les innovations technologiques, un voyage dans le temps prévu du 27 mars au 6 avril 2026 au Parc des Expositions de Rouen.

"Plus de 350 exposants, répartis sur 42 000m² (intérieur et extérieur), seront au rendez-vous", assure Rouen Normandie Evénements en charge de l'organisation de la Foire internationale, avec une exposition de 1 200m² dédiée et des animations.

A lire aussi

