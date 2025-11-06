Le salon Studyrama revient au parc des expositions de Rouen samedi 15 novembre, de 9h30 à 17h. Cet événement dédié à l'orientation réunit 800 formations du Bac au Bac+5, y compris en alternance. Vous y trouverez des formations universitaires de Rouen et du Havre, ainsi que de grandes écoles d'ingénieurs, de commerce ou de communication. Au total, 100 établissements d'enseignement supérieur seront présents et 12 conférences aideront à mieux comprendre les études supérieures. Une animation sur le fonctionnement de Parcoursup sera également proposée à 13h par la Direction régionale académique de l'information et de l'orientation de Normandie. L'occasion aussi d'échanger avec des conseillers d'orientation.
Rouen. Orientation : le salon Studyrama de retour au parc des expositions
Société. Le salon Studyrama dédié à l'orientation revient au parc des expositions de Rouen samedi 15 novembre. Il est ouvert de 9h30 à 17h.
Publié le 06/11/2025 à 14h09 - Par Justine Carrère
A lire aussi
En direct
-
14h09Rouen. Orientation : le salon Studyrama de retour au parc des expositions
-
14h04Tennis. Des places offertes aux seniors pour l'Open de Caen
-
14h03Lillebonne. A plus de deux grammes d'alcool, il emboutit deux voitures et finit en garde à vue
-
13h00[Photos]. Les gendarmes de Gacé ont une nouvelle caserne
-
12h32Près de Rouen. Il promène son chien depuis... sa voiture et finit en garde à vue
-
12h15Carentan-les-Marais. Quelle programmation pour le festival Les Egaluantes ?
-
11h04[Photos] Loi de finances. "Je me bats pour mon boulot" : l'inquiétude du secteur du vapotage à Cherbourg
-
11h00[En images]. Dans les coulisses de l'association Kintsu Jouets au Petit-Quevilly
-
10h58Centre-Manche. Bâtiments agricoles en flammes : trois incendies en 1h30 dans le même secteur
-
10h51Artisanat. "On s'est formés nous-mêmes" : deux anciens franciliens représentent l'Orne au salon Made in France expo
-
10h30Le Havre. Naufrage du Mylanoh : "trois morts, cinq minutes de justice", regrettent les familles des marins
-
10h02Près de Vire. Une femme de 80 ans renversée par une voiture
-
09h59Mobilité. Saint-Lô Agglo retoqué sur son choix d'entreprise pour gérer les transports en commun
-
08h35Orne. "Le cœur serré et les yeux humides" : le festival Les Bichoiseries 2026 annulé
-
07h23Voile. Tom Laperche et Franck Cammas (SVR-Lazartigue) remportent la Transat Café l'Or Le Havre Normandie
-
05/11Près de Caen. Il y aura un Day Before au festival Beauregard : rendez-vous demain soir !
-
05/11Calvados. La justice a tranché, un magasin Centrakor peut enfin s'implanter dans cette commune
-
05/11Cinéma. Disney mise sur un talent normand pour "Zootopie 2", son prochain film, et ce n'est pas un hasard
-
05/11Solidarité. Rouen se mobilise pour l'endométriose : participez à la 3e édition du Rouen'ing / ENDOrun
-
05/11Football. Pas de match perdu sur tapis vert pour le Stade lavallois contre Bastia, le match reporté à novembre
Les plus lus
-
1 -Télévision. Il était le tout premier candidat de "L'amour est dans le pré" : 20 ans plus tard, il est toujours amoureux de sa Normande
-
2 -Alerte météo. Attention, vigilance jaune : un double risque météo pendant la nuit dans la Manche, surtout dans certaines zones
-
3 -Cuisine. Quels sont les 15 meilleurs restaurants de Normandie en 2025 ? Découvrez le classement des amoureux de la région
-
4 -People. Combien Pierre Garnier a-t-il été payé pour participer à la Star Academy ? Le salaire des académiciens crée la surprise
-
5 -Conso. Nouvelle répartition des heures creuses en Normandie, ce qui vous attend dès ce week-end
Immobilier
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Décodeur TV Chanas (38150) 120€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.