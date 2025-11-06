Rouen. Orientation : le salon Studyrama de retour au parc des expositions

Le salon Studyrama revient au parc des expositions de Rouen samedi 15 novembre, de 9h30 à 17h. Cet événement dédié à l'orientation réunit 800 formations du Bac au Bac+5, y compris en alternance. Vous y trouverez des formations universitaires de Rouen et du Havre, ainsi que de grandes écoles d'ingénieurs, de commerce ou de communication. Au total, 100 établissements d'enseignement supérieur seront présents et 12 conférences aideront à mieux comprendre les études supérieures. Une animation sur le fonctionnement de Parcoursup sera également proposée à 13h par la Direction régionale académique de l'information et de l'orientation de Normandie. L'occasion aussi d'échanger avec des conseillers d'orientation.