Rouen. Orientation : le salon Studyrama de retour au parc des expositions

Société. Le salon Studyrama dédié à l'orientation revient au parc des expositions de Rouen samedi 15 novembre. Il est ouvert de 9h30 à 17h.

Publié le 06/11/2025 à 14h09 - Par Justine Carrère
Le salon Studyrama dédié à l'orientation revient samedi 15 novembre au parc des expositions de Rouen.

Le salon Studyrama revient au parc des expositions de Rouen samedi 15 novembre, de 9h30 à 17h. Cet événement dédié à l'orientation réunit 800 formations du Bac au Bac+5, y compris en alternance. Vous y trouverez des formations universitaires de Rouen et du Havre, ainsi que de grandes écoles d'ingénieurs, de commerce ou de communication. Au total, 100 établissements d'enseignement supérieur seront présents et 12 conférences aideront à mieux comprendre les études supérieures. Une animation sur le fonctionnement de Parcoursup sera également proposée à 13h par la Direction régionale académique de l'information et de l'orientation de Normandie. L'occasion aussi d'échanger avec des conseillers d'orientation.

