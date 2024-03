Rouen. Venise est à l'honneur pour la foire internationale de Rouen

Avec près de 400 exposants cette année, la foire organisée par le Parc expo atteint une ampleur encore inégalée.

Une offre toujours plus diversifiée

Si la foire reste fidèle à sa formule initiale, elle ne se renouvelle pas moins chaque année avec toujours de nouveaux exposants. "Que ce soit dans le secteur habitat, artisanat, cuisine ou encore caravaning, pas un exposant ne propose le même service ou la même offre", souligne Cécile Dupire, en charge de la communication de l'évènement. La foire s'adapte aussi aux besoins actuels : "La nouvelle tendance cette année c'est l'économie d'énergie, et pour répondre à la demande nous accueillons Energie Rouen Métropole Normandie qui dispense des conseils et organise des conférences gratuites."

Des journées spéciales

"Pour le 1er avril, la foire expo sera gratuite pour les 3 000 premières visiteuses, annonce Cécile Dupire. Nous accueillerons une trentaine de boutiques éphémères pour encore enrichir notre offre." Ces journées thématiques qui ponctuent l'évènement permettent de découvrir des disciplines en lien avec le bien-être ou de s'initier gratuitement à des activités sportives : "Le CROS Normandie présente de nombreuses activités sportives pour inciter les jeunes à adhérer à des associations locales. La foire de Rouen, quoiqu'internationale, s'inscrit ainsi vraiment dans le soutien à l'économie locale."

Tête de gondole

La Foire vogue sous pavillon italien cette année avec une exposition Lego et une exposition immersive consacrée à la ville sérénissime, dans laquelle on pourra poser sur une gondole ou découvrir les origines de la ville et ses spécialités. C'est au sein de cette immense espace que les concerts auront lieu, animés par les groupes locaux ou par des stars du télécrochet les samedis et dimanches. "La gastronomie italienne est également valorisée au village gourmand mais aussi via des animations : ateliers de pâte à pizza ou encore des démonstrations de pizza acrobatique."

Pratique. Du 29 mars au 7 avril. Parc expo de Rouen. 0 à 7€. foirederouen.fr