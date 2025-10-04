En ce moment WHO KNEW PINK
Bonne table à Caen. El'Ifs Steakhouse pour les amateurs de grillades

Economie. Une nouvelle adresse aux inspirations turques et émiraties s'est implantée au sein de la ZAC Object'Ifs Sud début septembre.

Publié le 04/10/2025 à 17h00 - Par Lilian Fermin
Ali Erdogan et Erkan Gorur, les deux gérants d'El'Ifs Steakhouse à Ifs.

La zone est en pleine expansion, les travailleurs y sont nombreux, et il faut bien les nourrir. Les deux gérants d'El'Ifs Steakhouse, Erkan Gorur et Ali Erdogan, l'ont bien compris, en installant sur la ZAC Object'Ifs Sud à Ifs leur établissement qui peut accueillir jusqu'à presque 150 personnes en simultané. C'est donc dans ce vaste restaurant "cosy et classe" que je m'installe ce midi, alors que les odeurs de grillades aiguisent mon appétit. Il suffit de voir les pièces exposées en vitrine pour le comprendre : ici, la viande est reine. "Nous nous inspirons des restaurants steakhouse qui ont la cote en Turquie, et des restaurants implantés à Dubaï, qui proposent de la viande halal mais aussi de l'alcool", confie Ali Erdogan.

Baklava, kunefe ou fondant au chocolat

Viandes à partager, brochettes, salades, burgers… Le choix est vaste. Chaque midi, une formule déjeuner à 19,90€ ou 24,90€ est proposée. Je m'oriente vers celle-ci, avec en plat une assiette mixte trois viandes. J'y retrouve une brochette adana, une boulette de bœuf et des ailes de poulet. Une cuisson maîtrisée et des épices délicieuses. Chaque jour, le plat change. J'aurais ainsi pu déguster par exemple un poulet rôti méditerranéen, ou une assiette d'aubergines cuites au four avec viande hachée et sauce tomate. Pour ceux désireux de découvrir des recettes typiques, des plats comme l'ali nazik ou le beyti sont affichés à la carte. "Il faut aimer la viande chez nous, mais on fait aussi de bonnes salades ou de bonnes tapas turques, des mezzes", assure en outre Ali Erdogan.

L'assiette mixte trois viandes.L'assiette mixte trois viandes.

En dessert ce midi, pas de baklava ou de kunefe, cette spécialité avec des cheveux d'ange, de la mozzarella et des pistaches. On me propose à la carte un succulent et généreux fondant au chocolat maison. Le plaisir est là, l'envie de me lever de mon fauteuil après un peu moins… Si je suis rassasié, les assiettes qui sortent de cuisine savent me donner l'envie de revenir.

La viande maturée.La viande maturée.

Pratique. El'Ifs Steakhouse, au 751 boulevard Charles Cros à Ifs. Ouvert tous les jours, midi et soir. 09 70 03 28 56.

Bonne table à Caen. El'Ifs Steakhouse pour les amateurs de grillades
