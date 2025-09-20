En ce moment Bad Dreams Teddy SWIMS
Bonne table à Caen. Paul & Léon lance son menu anti-crise à 11,90€

Economie. Le restaurant chic et athlétique situé juste derrière le théâtre propose depuis la rentrée un menu adapté à toutes les bourses.

Publié le 20/09/2025 à 17h00 - Par Lilian Fermin
Bonne table à Caen. Paul & Léon lance son menu anti-crise à 11,90€
Dorian Louvet, à droite, a ouvert Paul & Léon en novembre 2023.

Dorian Louvet et ses équipes ont dressé un constat plutôt simple pour faire évoluer la carte du restaurant Paul & Léon, situé rue de l'Oratoire à Caen. "Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat. On s'est dit que ce serait intéressant qu'ils puissent venir au restaurant. Notre but, c'est de garder la qualité dans l'assiette, et réduire nos marges pour attirer du monde", explique le sportif local. Le menu anti-crise est ainsi né à l'occasion de la rentrée, et est proposé chaque jour dans le restaurant à l'ambiance chaleureuse, inspiré des brasseries des années 1900.

Le plat du jour à 9,90€

Mais que mange-t-on dans ce menu ? Ce midi, c'est rigatonis au fromage. Le plat du jour "toujours fait maison" change à chaque début de semaine, précise Dorian Louvet. À côté de moi, certains se sont laissés tenter par ce menu économique, tandis que d'autres dégustent un burger, le menu étant à 14,90, ou encore une assiette de pâtes à l'odeur de truffe. Une chose est sûre, la salle est bien remplie. "Beaucoup de gens viennent pour ce menu anti-crise. Ils voient qu'ici on mange bien, avec des produits frais, et pourront revenir", insiste l'ancien aventurier de Koh-Lanta.

Et il faut dire qu'avec ce plat au prix de 9,90€, j'en ai pour mon argent. D'autant plus qu'avec 2€ supplémentaires, j'ai le choix entre un riz au lait ou une mousse au chocolat. J'opte pour cette dernière option, toujours un succès pour conclure un repas. Avec moins de 12€, j'ai ainsi mangé une formule plat-dessert, en plein centre-ville de Caen. Difficile de trouver mieux.

Les rigatonis au fromage.Les rigatonis au fromage.

Un autre menu, à 18€ ou 21,90€ attend les clients de Paul & Léon, qui se transforme plutôt en un bar à manger le soir, avec plusieurs propositions de tapas ou de planches à grignoter. Puisque le bistrot se veut "chic et athlétique", les événements sportifs, comme les matchs du PSG en Ligue des Champions, y sont diffusés.

Pratique. 87 rue de l'Oratoire. Le midi en semaine, et le soir le jeudi et le vendredi. 09 81 03 37 68.

Les rigatonis au fromage.

