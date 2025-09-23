Cherbourg. Appel à témoins : la fillette a été retrouvée "saine et sauve"

Lundi 22 septembre, la police nationale de la Manche avait lancé un appel à témoins pour une fillette de 9 ans qui avait disparu dans des conditions inquiétantes. La petite fille avait disparu de son domicile cherbourgeois samedi 20 dans la soirée, le procureur de la république de Cherbourg avait évoqué la possibilité d'une fugue.

Pas de détails sur la nature de la disparition

Mardi 23 septembre en milieu de journée, la police a sobrement annoncé que l'enfant avait été retrouvée saine et sauve, sans donner plus de détails sur la nature de la disparition et les conditions dans lesquelles elle avait été retrouvée. Le procureur de Cherbourg ne s'est pas exprimé sur cette affaire depuis que la jeune fille a été retrouvée.