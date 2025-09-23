En ce moment Blink Twice (feat Myles Smith) SHABOOZEY
Journées du patrimoine économique. 18 entreprises ouvrent leurs portes dans l'Orne

Economie. A l'initiative du Medef, plusieurs entreprises et industries de l'Orne font découvrir leurs usines et leurs savoir-faire aux habitants à l'occasion des Journées du patrimoine économique, vendredi 26 et samedi 27 septembre.

Publié le 23/09/2025 à 12h16 - Par Simon Lebaron
Journées du patrimoine économique. 18 entreprises ouvrent leurs portes dans l'Orne
De l'arrivée du bois au départ des glissières de sécurité, Tertu réalise tout sur son site de Villedieu-lès-Bailleul, près d'Argentan.

C'est une première nationale. Le Medef organise du vendredi 26 au dimanche 28 septembre les Journées du patrimoine économique. Inspirées des Journées européennes du patrimoine, elles mettent à l'honneur le tissu économique des territoires. Dans l'Orne, 18 entreprises ouvrent leurs portes. "Le but, c'est de faire savoir que dans la rue d'à côté, on a une entreprise qui exporte aux quatre coins du monde ou qu'on a une entreprise spécialisée dans la mécanique, la couture, l'informatique", souligne Vincent Calleja, directeur général de Tertu et administrateur du Medef de l'Orne.

"C'est une reconnaissance pour nos salariés"

Pour le leader mondial des glissières de sécurité en bois et métal installé près d'Argentan, il s'agira d'une première. "On a régulièrement des initiatives auprès des familles du personnel et d'associations d'insertion, mais pas aussi larges donc on va leur montrer ce qu'on fait et répondre à leurs questions", se réjouit Vincent Calleja.

A lire aussi. [Photos] Orne. Elle exporte dans 45 pays : Tertu parmi les entreprises d'excellence normande

A l'inverse, les portes s'ouvrent depuis bien longtemps chez Les Eleveurs de la Charentonne à Gacé. "Ça a un double objectif de faire découvrir la diversité de nos métiers, mais aussi c'est une reconnaissance pour nos salariés. Ils sont très fiers qu'on s'attache à leur savoir-faire et leur façon de travailler", explique François Lemière, directeur général de l'entreprise de boucherie-charcuterie. Ces journées ont également pour ambition de répondre aux tensions de recrutement.

Le Medef de l'Orne mène cette action en partenariat également avec plusieurs collectivités : Cdc du Pays de L'Aigle, Vallée d'Auge et du Merlerault, Haut du Perche et Flers Agglo.

Les 18 entreprises à visiter

18 entreprises ont répondu à l'appel du Medef de l'Orne et ouvriront leurs portes vendredi 26 et samedi 27 septembre :

  • Subteno IT à Alençon : vendredi à 9h et 15h.
  • NATTA à Berd'huis : vendredi à 10h, 11h, 15h et 16h, et samedi à 10h et 11h.
  • Bagster à La Ferté-Macé : vendredi à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h et 11h30.
  • Lemoine à Caligny : vendredi à 10h et 14h.
  • Garage Paris Normandie à Flers : vendredi à 14h.
  • Techno Pieux Normandie Perche à Tourouvre : vendredi à 11h.
  • Regnard Technologies à L'Aigle : samedi à 10 et 11h.
  • SMA à Saint-Martin-d'Ecublei : vendredi à 10h.
  • ESPRI Digital à Argentan : vendredi à 10h15, 11h15, 14h15 et 15h15.
  • MADP Systèmes à Coulimer : vendredi à 10h et 12h.
  • VitalScientific à Sées : vendredi à 10h30, 11h30 et 13h30.
  • Tertu à Villedieu-lès-Bailleul : vendredi à 15h et 16h.
  • Kiplay à Saint-Pierre-d'Entremont : vendredi à 9h30 et 11h30.
  • Thépenier Pharma & Cosmetics à Mortagne-au-Perche : vendredi à 14h, 15h et 16h.
  • Nordhuil à Passais : vendredi à 9h.
  • Les Eleveurs de la Charentonne à Gacé : vendredi à 9h30 et 11h.
  • Linvest à Berd'huis : vendredi à 10h et 15h, et samedi à 10h.
  • Savon Barbe Noire à Alençon : vendredi à 10h, 11h et 14h.

Pratique. Visites sur réservation sur patrimoineeco.fr.

Galerie photos
Le Medef de l'Orne mène cette action en partenariat également avec plusieurs collectivités : Cdc du Pays de L'Aigle, Vallée d'Auge et du Merlerault, Haut du Perche et Flers Agglo.


