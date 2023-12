Argentan. Marie-José Pérec à la rencontre des entrepreneurs et des jeunes athlètes ornais

Une triple championne olympique face aux patrons de l'Orne. Marie-José Pérec était invitée à raconter son expérience d'ancienne athlète professionnelle, lundi 4 décembre à Argentan, devant une centaine d'entrepreneurs. La conférence organisée par le Medef avait pour thème la persévérance. La championne française a fait le parallèle entre sport et entrepreneuriat, deux mondes très proches, selon elle.

Marie-José Pérec, triple championne olympique française, sur la persévérance et l'importance de transmettre une expérience Impossible de lire le son.

Une motivation pour les jeunes athlètes

Une poignée de jeunes athlètes ornais étaient également présents, notamment Charles Ferrion, champion d'Europe et du monde 2023 de descente de canoë-kayak, et Enzo Malfois, 15 ans et champion d'Europe junior 2023 de roller de vitesse. Ils ont attentivement écouté les paroles très inspirantes de Marie-José Pérec. "Quand elle raconte qu'elle avait des papillons dans le ventre, je visualise très bien les moments où ça a pu m'arriver", explique le céiste de 23 ans.

Charles Ferrion, champion du monde de descente en canoë-kayak, raconte ses expériences de stress avant les épreuves Impossible de lire le son.

Enzo Malfois, champion d'Europe de roller, inspiré par Marie-José Pérec Impossible de lire le son.

Ils ont également pu présenter leur projet sportif aux entrepreneurs, en espérant pouvoir attirer de futurs sponsors à l'instar du club de tennis de table d'Argentan, représenté par son directeur sportif Laurent Launay et la jeune pongiste Lisa Zhao, qui évolue en National 1 (3e échelon) à seulement 11 ans.

Marie-José Pérec avec la jeune pongiste Lisa Zhao de la Bayard Argentan, avant sa prise de parole.