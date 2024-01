Argentan. Descente de canoë-kayak : Charles Ferrion, un étudiant sur le toit du monde

L'âge, les moyens financiers… Il est peut-être déjà trop tard pour Charles Ferrion de réaliser le rêve de chaque sportif : participer aux Jeux olympiques.

Lorsque Charles Ferrion commence le canoë-kayak, son club d'Argentan ne propose que de la descente de rivière. "Malgré le fait que la discipline ne soit pas olympique, il y a quand même de beaux titres à aller chercher", lance le jeune céiste. Il en a déjà glané quelques-uns, mais les JO pour tout sportif, c'est le Graal.

Pour les disputer, il pourrait passer dans une discipline olympique. "J'y ai déjà pensé, mais si je veux construire un projet olympique, il faut que j'arrête de travailler et que je parte m'entraîner aux Etats-Unis ou au Canada, où il y a des nations très fortes", explique Charles, soucieux notamment de la dimension financière pour y parvenir. Se pose également la question de l'âge. Est-ce trop tard, à 23 ans ? "Si je m'y mets demain, déjà ce ne sera pas pour les JO de 2024. Même 2028, c'est dans très peu de temps. Et en 2032, peut-être que ça pourrait le faire, mais il faut peser le pour et le contre. Je me fais plaisir dans ma discipline. Il y a les Jeux, mais il y a aussi le plaisir au quotidien. On peut y penser, mais ce n'est pas ma priorité", avoue-t-il.