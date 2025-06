Canoë-kayak. L'Argentanais Charles Ferrion de nouveau sacré champion d'Europe

Et de trois pour Charles Ferrion ! Après ses sacres de champion d'Europe et de champion du monde en 2023, celui qui a donné ses premiers coups de pagaie à Argentan vient une nouvelle fois de remporter le titre de champion d'Europe de descente en sprint en canoë monoplace, en Italie.

Une discipline non olympique

Cette discipline, non olympique, consiste à descendre une rivière à bord d'une embarcation sans gouvernail le plus rapidement possible. La longueur du parcours est généralement comprise entre 400 et 800 mètres.