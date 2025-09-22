Pré-Bocage Intercom. "Tuto Tempête" : cette astuce à moins de 2€ empêche vos poubelles de s'ouvrir avec le vent

En ce moment L'horizon Pierre GARNIER
Insolite. Depuis lundi 22 septembre 2025, Pré-Bocage Intercom propose un étonnant tutoriel pour protéger vos poubelles lors des tempêtes et grandes marées. Avec un simple tube PVC et une corde élastique, vous pouvez éviter que vos déchets s'éparpillent dans la nature.

Publié le 22/09/2025 à 17h10 - Par Mathilde Rabaud
Intempéries : ce tuto malin qui va sauver vos poubelles (et la nature). - Pré bocage intercom

Les dernières semaines ont été marquées par des épisodes de vents violents et de fortes pluies. Résultat : de nombreuses poubelles, en particulier les bacs jaunes contenant cartons et papiers, se sont ouvertes et ont dispersé leur contenu dans l'environnement. Un phénomène récurrent qui inquiète les habitants et alourdit le travail de nettoyage.

Un tutoriel malin proposé par Pré-Bocage Intercom

Pour répondre à cette situation, la communauté de communes Pré-Bocage Intercom a imaginé un tutoriel simple et pratique. Le principe : créer un système de blocage de couvercle avec un tube PVC et une corde élastique. Ce dispositif empêche la poubelle de s'ouvrir sous l'effet du vent, tout en restant facile à manipuler pour le ramassage.

Pas de kit fourni, mais un geste économique

Certains habitants ont demandé si un kit serait distribué. La réponse est non. Comme le service communication, "le budget déchets est séparé : équiper chaque foyer coûterait environ 50 000€, une dépense qui se répercuterait directement sur vos factures". Pour éviter cette hausse, l'intercommunalité a préféré mettre à disposition une notice gratuite, afin que chacun puisse fabriquer son dispositif avec du matériel neuf ou de récupération.

Une solution durable et écologique

Au-delà de l'économie, cette initiative vise aussi à préserver l'environnement. Limiter la dispersion des déchets pendant les intempéries permet de garder les rues propres, de réduire la pollution des sols et de protéger la biodiversité. Une démarche citoyenne qui montre qu'avec un peu d'ingéniosité, chacun peut contribuer à limiter les dégâts des tempêtes.

La vidéo complète à retrouver ici.

