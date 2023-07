Cabourg. Terminé les poubelles sur la plage : "On est tous sensibles à l'environnement"

Inutile de chercher ! À partir du vendredi 14 juillet, une partie des poubelles présentes sur la plage de Cabourg vont être enlevées au profit d'une dizaine de conteneurs à poubelles d'une grande capacité, au niveau de la promenade Marcel-Proust. "On est tous sensibles à l'environnement, donc je sollicite les gens pour qu'après le goûter des enfants ou avoir mangé un sandwich, ils remontent leurs déchets dans ces bacs", indique Géry Picodot, adjoint au maire délégué à l'urbanisme aux travaux, au cadre de vie et à l'environnement.

Terminé les poubelles sur la plage de Cabourg ! Impossible de lire le son.

Le but ? Sensibiliser les vacanciers et habitants à la préservation de la plage. "Lors de la période estivale, les poubelles débordent et les gens continuent à mettre leurs déchets à côté. Ça s'envole ou les goélands se chargent d'éventrer les sacs et d'en mettre partout et, au final, les déchets vont dans la mer." En mettant les poubelles un peu plus loin de la plage, la municipalité espère faire émerger une prise de conscience par rapport à la problématique des déchets littoraux.

Autre avantage : un travail moins pénible pour les agents de la Ville. "Ça évite à nos saisonniers de descendre sur la plage, de porter ces sacs, souvent lourds, et de monter les escaliers avec, pour rejoindre la promenade."

À partir du vendredi 14 juillet, une dizaine de nouveaux conteneurs seront installés sur la promenade Marcel-Proust.

À terme, une vingtaine de conteneurs composés d'une poubelle classique et d'une poubelle jaune seront installés sur la promenade d'ici l'été 2024.