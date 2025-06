[En images] Caen la Mer. Où vont nos déchets après le passage des camions-poubelles ?

Quand ils ne vont ni dans le compost ni dans les bacs de tri, les déchets des habitants de Caen la Mer terminent leur course à l'Unité de valorisation énergétique (UVE) de Colombelles, gérée par le Syvedac, le Syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise. Cette usine d'incinération transforme les déchets en énergie : la chaleur produite alimente le réseau de chauffage urbain de Caen la Mer et chauffe également des serres biologiques à proximité. Résultat : on réduit le volume de déchets enfouis sous terre tout en produisant de l'électricité. Une façon concrète de limiter notre impact environnemental. Mais cette valorisation a ses limites si les déchets sont mal triés.

Au contact des fours, ces bouteilles peuvent exploser, entraînant l'arrêt d'une ligne et coûtant près de 300 000€ à la collectivité. "Ces bouteilles doivent absolument être déposées en déchetterie", explique Cécile Jean. - Elvire Alix

Les déchets sont pris en charge par une immense pince capable de soulever jusqu'à 1,2 tonne à la fois. Derrière ce système, c'est un conducteur pontier qui est aux manettes et qui gère les arrivages et le stockage. - Elvire Alix

Pourquoi bien trier est important ?

Trier est essentiel, car si les objets recyclables finissent dans l'incinérateur, ils prennent inutilement de la place et empêchent de valoriser correctement les déchets qui ne peuvent pas être recyclés. Plus nous trions, plus nous limitons l'enfouissement, et donc plus nous protégeons notre planète. C'est un cercle vertueux. "Des progrès ont été faits ces dernières années, mais il reste des efforts à fournir : aujourd'hui encore, près de 30% des déchets jetés dans les poubelles des ordures ménagères pourraient être recyclés", explique Cécile Jean, directrice du Syvedac.

C'est dans cette partie de l'usine que sont incinérés les déchets, dans de grands fours dont la température varie entre 800 et 1 000°C. Cette combustion génère une chaleur intense ensuite envoyée dans les tuyaux. - Elvire Alix

Les fumées rejetées sont filtrées et traitées pour en éliminer les particules polluantes avant rejet dans l'air. La chaleur part directement de l'usine de Colombelles vers les tuyaux de Caen la Mer. - Elvire Alix