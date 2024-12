Caen la Mer. Passez la journée… dans une unité de valorisation des déchets !

Samedi 28 septembre, l'Unité de valorisation énergétique des déchets du Syvedac, à Colombelles, ouvre ses portes. Entre 10h et 18h, le public pourra participer à différents ateliers autour des déchets et du recyclage, à commencer par la visite de l'unité de valorisation, toutes les 30 minutes. La réservation est obligatoire. Les serres de la Grande Ferme, chauffées à base de combustion des déchets, et la plateforme de traitement des mâchefers à Blainville-sur-Orne seront aussi visitables. Les animations proposées par le Syvedac sont aussi ludiques que diversifiées. Vous pourrez par exemple participer à un espace game futuriste où les humains ont disparu de la Terre, à cause de leur exploitation à outrance des ressources. De nombreux ateliers seront aussi mis en place toute la journée : création artistique avec des éléments végétaux, escalade, couture et fabrication d'éponge recyclée tawashi, cuisine avec légumes de saison… Il y en aura pour tous les goûts !

Pratique. Informations sur https://syvedac.org/.