environnement . A Caen, des conseils gratuits pour jardiner "vert"

Respecter son environnement et plus globalement la planète, cela représente une mission fondamentale, essentielle et collective. Mais comment la protéger ? Le compostage est l'une des solutions. Le jardin des plantes de Caen propose les samedi 13, mercredi 24 et lundi 29 avril à 14h une animation gratuite sur le thème "Compostage : du déchet au terreau". Les participants apprendront comment mettre en place cet équipement, de l'installation à la récolte.

Distribution de pontes d'insectes

Par ailleurs, des distributions de pontes d'insectes utiles auront lieu du 19 avril au 5 juillet, à l'accueil du jardin des plantes. Les personnes intéressées pourront récupérer les pontes chaque vendredi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, dans la limite des stocks disponibles.

Pratique. Samedi 13, mercredi 24 et lundi 29 avril 2019 au jardin des plantes de Caen à 14h , sous la tente. Infos au 02 31 30 48 38 ou par mail, à conseillershorticoles@caen.fr.