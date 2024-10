Caen. Des enfants décorent les poubelles pour lutter contre les dépôts sauvages

Pour lutter contre le dépôt sauvage des déchets qui encombrent les rues de Caen, la Ville expérimente une opération originale. Dans le quartier de la Pierre-Heuzé, 11 bornes de collecte de déchets ont été habillées de visuels réalisés par les élèves de maternelle et de primaire de l'école Léopold Sédar Senghor. "L'idée est de décorer le tour de chaque borne d'enfouissement avec les dessins des enfants, de façon à ce que les gens n'aient plus envie de déposer leurs déchets à côté, mais qu'ils les mettent bien à l'intérieur. Et ça marche plutôt bien !" se réjouit Julie Noël, la directrice de l'école. Ginette Bernière, conseillère municipale du quartier, le confirme : "Les habitants sont satisfaits car c'est coloré et c'est fait par leurs enfants. Depuis que ça a été posé, il n'y a plus de déchets sous leurs fenêtres."

En plus de préserver la qualité de l'espace public, cette initiative sensibilise petits et grands sur l'importance de la gestion des déchets. Fatima, 6 ans, retient une chose : "Il ne faut pas jeter les déchets par terre, sinon les mouettes vont les manger et pourraient s'étouffer."