Caen. La première piste vélo-école, pour apprendre à pédaler en toute sécurité

Equipés d'un casque et d'un gilet jaune, une dizaine d'enfants et trois parents s'élancent sur cette route dont les marquages au sol simulent la voie publique. C'est la première piste vélo-école de Caen la Mer, en partenariat avec la Maison du Vélo, inaugurée mardi 22 octobre. L'objectif est de "se préparer à rouler en ville. Donc connaître les règles de circulation, s'entraîner à s'arrêter à un Stop, à prendre correctement un rond-point…", explique Thomas Planut, chargé de projets pour l'association Vélisol'.

24 millions investis dans le cyclable

Thomas Planut donnait un cours pendant la matinée, pour apprendre aux élèves à faire du deux-roues. "La séance s'est très bien passée. Ce qui n'est pas facile c'est qu'il y a des enfants de trois à treize ans, plus des adultes, chacun à des niveaux différents." Youcef Abdoulaziz a réussi à faire du vélo à une main, "et maman a fait du vélo aussi !". Son petit-cousin Annass Haliki faisait ses débuts sur deux-roues, mais "je suis tombé deux fois et je me suis fait mal".

Pour le président de Caen la Mer, Nicolas Joyau, "l'objectif est de pouvoir proposer des aménagements cyclables protégés, pour le plus grand monde". La communauté urbaine a investi, en six ans, 24 millions d'euros dans sa politique cyclable. D'autres pistes de vélo-école sont en projet, dans le quartier de Venoix, et sur d'autres communes voisines.