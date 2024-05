Caen la mer. Sept nouvelles boucles cyclo-pédestres sur le littoral 

Avis aux cyclistes et aux randonneurs. La communauté urbaine de Caen la mer a inauguré sept nouvelles pistes cyclo-pédestres afin d'allier valorisation naturelle et patrimoniale, tout en développant la mobilité durable. Les boucles, pour une distance totale d'environ 71 kilomètres (2,4km pour la plus petite, 26km pour la plus grande), sont réparties sur un circuit principal et six annexes au nord du territoire. Elles concernent les communes de Bénouville, Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer, Lion-sur-Mer, Ouistreham et Saint-Aubin d'Arquenay. La boucle principale numéro 20, intitulée Autour de Sword Beach, s'inscrit parmi les 17 boucles touristiques d'intérêt départemental réparties sur le Calvados.

Destinées aux piétons et aux vélos, ces boucles sont aussi bien des créations que des reprises de voies et chemins existants. Pour faire découvrir le patrimoine du territoire, 15 points d'intérêts ont été marqués par des fenêtres en acier corten, de couleur cuivre, imaginées par l'artiste et scénographe Nicolas Breard.