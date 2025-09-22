Rouen. Le Quartier Libre prolonge la fête jusqu'au 31 octobre

L'été se prolonge au Quartier Libre pour cette année, histoire de continuer les festivités jusqu'au 31 octobre avec la fameuse boum d'Halloween.

Prôner la culture et le partage

Des tables rondes, des spectacles d'improvisation, des conférences, des concerts : le Quartier Libre est un lieu à plusieurs facettes où on peut apprendre, se divertir, prendre un verre ou manger. La plus grande terrasse de Rouen met en avant les valeurs de l'inclusivité tout en priorisant l'aspect culturel par ses programmations.

Cette soirée clôture les festivités

Habituellement fermé début octobre, le Quartier Libre souhaite profiter des derniers rayons du soleil avant sa fermeture hivernale. Au programme, une "parenthèse all stars" avec leurs DJ résidents.

Pour l'occasion, cette soirée aura lieu à l'intérieur du Fait Social, qui se trouve au Quartier Libre. Un événement gratuit qui prévoit d'accueillir environ 600 personnes. Un concours de déguisements est également organisé.

Pratique. Vendredi 31 octobre de 20h jusqu'à 1h45.