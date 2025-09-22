En ce moment Together (feat. Bonnie Tyler) DAVID GUETTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Le Quartier Libre prolonge la fête jusqu'au 31 octobre

Culture. Le Quartier Libre prolonge sa saison estivale jusqu'à leur soirée de clôture, vendredi 31 octobre 2025, avec un programme culturel varié et bien chargé.

Publié le 22/09/2025 à 16h53 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Le Quartier Libre prolonge la fête jusqu'au 31 octobre
Emma Lafont, la responsable de la communication du Quartier Libre, et Trystan, l'un des barmen du lieu, se trouvent derrière le bar extérieur, le Troquet.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'été se prolonge au Quartier Libre pour cette année, histoire de continuer les festivités jusqu'au 31 octobre avec la fameuse boum d'Halloween.

Prôner la culture et le partage

Des tables rondes, des spectacles d'improvisation, des conférences, des concerts : le Quartier Libre est un lieu à plusieurs facettes où on peut apprendre, se divertir, prendre un verre ou manger. La plus grande terrasse de Rouen met en avant les valeurs de l'inclusivité tout en priorisant l'aspect culturel par ses programmations.

Cette soirée clôture les festivités

Habituellement fermé début octobre, le Quartier Libre souhaite profiter des derniers rayons du soleil avant sa fermeture hivernale. Au programme, une "parenthèse all stars" avec leurs DJ résidents.

Pour l'occasion, cette soirée aura lieu à l'intérieur du Fait Social, qui se trouve au Quartier Libre. Un événement gratuit qui prévoit d'accueillir environ 600 personnes. Un concours de déguisements est également organisé.

Pratique. Vendredi 31 octobre de 20h jusqu'à 1h45.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Le Quartier Libre prolonge la fête jusqu'au 31 octobre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple