Rouen. Le Quartier Libre s'offre une pause avant le lancement de la nouvelle saison estivale

Le Quartier Libre à Rouen se refait une beauté avant l'été. Le tiers-lieu prévoit de fermer ses portes du 22 mars au 4 avril pour préparer la nouvelle saison estivale mais surtout pour renouveler le lieu. "Réaménagement, nouvelles décorations upcyclées, nouveaux produits à la carte, nouvelle devanture, nouveaux résidents…" : l'Atelier Lucien à la tête du Quartier Libre prévoit quelques changements avant le début de la quatrième saison estivale qui débute donc vendredi 4 avril à 17h.

• A lire aussi. Rouen. Dans la défoul room, j'ai brisé de la vaisselle pour évacuer ma colère

Pour ce week-end d'ouverture, l'Atelier Lucien a prévu "une soirée Club Bouillant" avec en tête d'affiche le DJ Arabian Panther, vendredi 4 avril, dont le set doit se terminer exceptionnellement à 4h du matin. La "Parenthèse d'Opening", le lendemain, propose deux scènes intérieure et extérieure en simultanée avec DJ sets pop et techno.

Pour le reste de la saison, jusqu'au 31 octobre, le Quartier Libre prévoit 12 soirées "Parenthèse" et le retour du Club Bouillant tous les vendredis, le tout rythmé par les habituels "tournois de pétanque, boums et Brochettes Pompette, mais aussi des DJ sets hebdomadaires gratuits (Jeudi Solaire), des soirées cinéma, des spectacles d'impro, des comedy clubs", précise l'Atelier Lucien qui prépare déjà "d'autres surprises… au fur et à mesure de la saison".