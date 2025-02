Rouen. Dans la défoul room, j'ai brisé de la vaisselle pour évacuer ma colère

Mais qui aurait cru que j'avais ça en moi ? Je ne crois pas être un grand colérique. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on vous donne l'occasion de pulvériser de la vaisselle contre un mur, au sol ou en l'éclatant avec un marteau ! Marion Boitout a choisi de s'adresser à nos névroses avec sa défoul room, lancée au Quartier libre de Rouen au début du mois de février. Dans un conteneur, avec du contreplaqué sur les murs, c'est une "salle à tout casser uniquement avec du verre usagé, récupéré dans des vide-maisons ou au bar du Quartier libre. C'est ensuite recyclé", rassure la gérante.

"C'est votre colère, vous choisissez

comment la guérir"

Avant d'avoir carte blanche, il me faut tout de même enfiler des gants, des lunettes de sécurité et une visière. "Il faut aussi porter des manches longues, pantalon long et chaussures fermées, précise Marion Boitout. Ensuite, savourez le moment ! C'est votre colère, vous choisissez comment la guérir." Me voilà seul dans le conteneur, un peu hésitant. Le rédacteur en chef était bien luné ce matin, je passe plutôt une bonne journée… Cherchons l'inspiration. Des feutres sont à disposition si l'on souhaite écrire les raisons de son ire éventuelle sur la vaisselle à briser. Je griffonne "fake news" sur une vieille assiette à fleurs et esquisse un sourire, avant de la balancer de toutes mes forces face à moi contre le mur. Mon bref sentiment de ridicule s'atténue très vite. J'agrippe un marteau et regarde la bouteille sur la table basse. J'ai une rapide pensée pour les plus beaux revers à une main du circuit de tennis, avant d'envoyer mon bras à travers la bouteille de vin qui se brise instantanément. L'éclat strident, il faut bien l'admettre, est assez jubilatoire. Je me prends vite au jeu et finis de pulvériser la vaisselle à disposition jusqu'à la dernière assiette. Je retrouve ensuite Marion Boitout (qui a pu entendre le carnage à l'extérieur) et l'interroge sur ses clients. "Certains viennent juste passer un moment de rigolade," assure-t-elle. Mais parfois aussi, c'est la frustration d'une rupture, d'une pression au travail qui s'exprime. "Après l'expérience, certains n'ont plus de filtres et se confient à moi", sourit-elle. Elle maîtrise l'activité qu'elle propose et confesse s'y adonner parfois en fin de journée. "On a tous nos problèmes", dit-elle en riant. Emotions positives ou négatives, la défoul room permet en tout cas de s'exprimer. Et cette vaisselle brisée de porter bonheur ?

Pratique. 20€ pour 1 à 2 personnes. 5€ par personne supplémentaire. Réservation au 07 81 12 15 29.