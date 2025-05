[En images]. Cinq événements qui vont animer l'été rouennais

Il y en aura pour tous les goûts dans l'agglomération de Rouen pour les beaux jours. Ça commence dès ce jeudi 29 mai et jusqu'au 31 avec le retour des Fêtes Jeanne d'Arc. Plongez dans le Rouen médiéval avec une longue série d'animations. Les 27, 28 et 29 juin, Sotteville-lès-Rouen sera la capitale des arts de la rue avec le retour du festival Viva Cité sur trois jours cette année. A la manœuvre, l'Atelier 231 qui livre les clés de la ville aux troupes amateurs et professionnelles. Incontournables à Rouen, les Terrasses du jeudi reviennent pour quatre soirées de concerts à partir du 3 juillet, à l'heure de la débauche. Le meilleur de la scène régionale, programmé par le Kalif, se produira gratuitement sur les places emblématiques.

Le principe reste inchangé : des découvertes musicales, une programmation exigeante qui fait la part belle aux artistes régionaux et une diversité de styles pour ces concerts gratuits aux quatre coins de la ville. - Sarah Flipeau

Plus de 300 représentations gratuites sont programmées pour cette édition de Viva Cité, de retour sur trois jours grâce à de nouveaux soutiens. Sotteville redevient le cœur de l'un des plus grands festivals d'art de rue de France.

Le Tour de France, clou du spectacle

Ce n'était plus arrivé depuis 2012. Le 8 juillet, c'est la petite reine qui sera à l'honneur puisque Rouen est ville arrivée d'une étape du Tour de France, entre Amiens et Rouen. La Solitaire du Figaro partira à nouveau de Rouen cet été avec un village de départ entre samedi 30 août et vendredi 5 septembre, sur les quais rive droite. Parmi les classiques, Cathédrale de lumière revient aussi dès le 31 mai, tout comme Jours de fête, une programmation gratuite de spectacles dans toute la Métropole entre le 5 juillet et le 24 août.

Le spectacle sera au rendez-vous pour l'arrivée de cette étape, qui devrait être favorable aux puncheurs. De belles ascensions sont prévues comme celles de la rampe Saint-Hilaire ou de la mythique côte de Bonsecours. - Charly Lopez ASO

Les voiliers de la Solitaire du Figaro seront à Rouen du samedi 30 août au vendredi 5 septembre, avec un village départ sur les quais. Ils redescendront ensuite la Seine pour un départ au large du Havre vers la Baie de Morlaix.