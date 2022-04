[Photos] Rouen. La Friche Lucien devient le Quartier Libre pour les dix prochaines années

Après le festival Parenthèse en 2016, la Friche Lucien en 2019, l'ancienne gare Saint Sever Rive gauche est devenu officiellement le Quartier Libre ce vendredi 1er avril 2022. Même endroit, même équipe, mais cette fois-ci le lieu reste ouvert toute l'année pendant 10 ans. C'est le résultat de l'appel d'offres lancé par la SNCF et remporté, l'année dernière, par l'Atelier Lucien, gestionnaire de l'ancienne Friche Lucien qui s'est éteinte en 2021.

La plus grande terrasse

de Rouen

La suite de l'aventure a donc commencé ce vendredi 1er avril sous le nom de Quartier Libre, qui occupera à terme 8 000 m² divisés en 15 espaces. Du Troquet, le bar d'été, en passant par la Popote, le grand restaurant couvert et le village créatif qui accueille une dizaine d'échoppes d'artisans, le Quartier libre entend être un lieu de convivialité et de rencontre. Une place importante est donnée aussi aux artistes avec l'Agora, scène de plus de 1 000 m² destinée à accueillir plusieurs centaines de musiciens à travers 72 rendez-vous évènementiels tout au long de l'année. Enfin, l'Atelier Lucien se présente comme un espace coopératif de production et agence créative. Le Quartier Libre reste la plus grande terrasse de Rouen selon Simon Ugolin, cogérant et directeur artistique de l'Atelier Lucien. "Avec 5 000 m², on n'a pas beaucoup de concurrence, c'est un endroit où on peut trouver des bons produits en permanence… Il y a ce côté encore festival qui persiste parce qu'il y a des concerts, des happenings, il y a des graffeurs etc. Mais on est avant tout un lieu de sociabilité."

Simon Ugolin, co-gérant et directeur artistique de l'Atelier Lucien Impossible de lire le son.

Pour le gérant de l'Atelier Lucien, il s'agit aussi de continuer la transformation de cette ancienne friche industrielle. "Plus de 300 mètres cubes de terre ont été apportés cette année, pour planter un bosquet et un verger qu'on a appelé Clos Masure avec plus de 200 variétés de plantes qui ont pour but aussi de ramener un peu de biodiversité dans un site qui est hyper minéral, hyper bétonné."

Le Quartier Libre.

Côté finances, chez l'Atelier Lucien, "on prône l'indépendance, explique Simon Ugolin. On n'a pas de subvention, ni de la Ville ni de la Métropole, encore moins de la SNCF… On a l'habitude de dire qu'on vend de la bière pour offrir de la culture." Au Quartier Libre, 85 % des évènements sont en accès gratuit. "Les marges que l'on fait sont réinvesties dans l'organisation des évènements." Le week-end d'inauguration débute à 18 h 30 vendredi 1er avril avec une parade entre la place Saint-Marc et le Quartier Libre, rythmée par les percussions de la troupe Agogo.

Samedi 2 avril, le Quartier libre relance ses "Live Parenthèses", mini-festival avec une dizaine de DJ's sur deux scènes. Dimanche 3 avril, le site accueille son Forum des Engagés avec quelques associations proposant stands et ateliers.