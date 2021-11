Rouen. Découvrez le nouveau projet qui va occuper le site de la gare Saint-Sever

L'annonce avait surpris. À la fin de l'été, les organisateurs de la Friche Lucien à Rouen avaient annoncé qu'il s'agissait de la dernière édition de ce grand rendez-vous culturel et artistique. En cause : le lancement d'un appel à projet plus pérenne de la part de SNCF Immobilier pour l'occupation du site de la future gare Saint-Sever.

Une occupation pendant dix ans

Au final, mercredi 17 novembre, un protocole de partenariat foncier a été signé entre Katayoune Panahi, directrice de SNCF Immobilier, et Djoudé Mérabet, vice-président de la Métropole Rouen Normandie, actant le projet qui sera mené sur le site pendant les dix prochaines années.

C'est l'Atelier Lucien, organisateur de la Friche Lucien, qui a remporté l'appel à projet. Il va ainsi y installer "Le Quartier libre de Rouen" à compter du mois d'avril 2022. Il s'agit d'être "un lieu vivant et alternatif" sur une surface de 7 390 m2. le projet est plus vaste qu'avec la Friche et comprendra des espaces de travail, de jardinage, de restauration et de loisirs. Il doit mobiliser "un grand nombre d'acteurs du territoire, notamment les riverains du projet", souligne SNCF Immobilier.

Le protocole foncier a été signé entre la Métropole de Rouen, SNCF Immobilier et l'Atelier Lucien.

D'autres projets vont être menés entre SNCF Immobilier et la Métropole, avec un projet de ferme photovoltaïque de 16 ha sur le site de la Sablonnière à Oissel, des projets d'espaces de coworking, mais aussi "divers projets de valorisation d'emprises ferroviaires pour accompagner les objectifs de développement de la collectivité", indique SNCF Immobilier, citant notamment la transformation d'un bâtiment voyageur à Elbeuf.