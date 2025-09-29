Loisir. Le salon Habitat Déco Jardin revient à Rouen les 3, 4 et 5 octobre

Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre 2025, le Parc des Expositions de Rouen devient le point de rencontre incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'habitat, au jardin et au bien-être, avec le salon Habitat Déco Jardin.

Pendant trois jours, les visiteurs pourront découvrir de nombreuses solutions pour construire, rénover, aménager, décorer ou agrandir leur maison grâce au salon Habitat Déco Jardin. L'événement propose aussi un large choix d'idées pour embellir son jardin, équiper sa cuisine ou sa salle de bains, ou encore se lancer dans un projet immobilier.

Plusieurs univers seront représentés :

• Amélioration de l'habitat : chauffage, domotique, menuiseries, peintures, poêles…

• Aménagement extérieur : piscines, spas, vérandas, clôtures, abris de jardin…

• Cuisines et bains : salles de bains, adoucisseurs, électroménager…

• Créateurs et déco : pièces uniques, authenticité et qualité artisanale.

• Immobilier et services : constructeurs, architectes, banques, assurances et gestion du patrimoine.

Que vous soyez en plein projet ou simplement à la recherche d'inspiration, Habitat Déco Jardin est l'endroit idéal pour faire le plein de conseils, repérer les nouvelles tendances et rencontrer des experts.

Cécile Dupire et Hélène Starcevick nous détaillent le programme du salon :