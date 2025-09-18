En ce moment Autrement Julien LIEB
Alençon. "Le mode de déplacement le plus écologique" : L'abri'cyclette, un lieu pour apprendre à réparer son vélo

Environnement. A Alençon, l'association des Courts circuits s'apprête à inaugurer l'abri'cyclette, un lieu dédié à la location et la réparation de vélos. La cérémonie aura lieu samedi 20 septembre, à 18h.

Publié le 18/09/2025 à 18h20 - Par Martin Patry
Florent Catteau est le président de l'association Les Courts circuits, à Alençon. - Martin Patry

L'association œuvre pour le développement durable depuis plus de 11 ans. Samedi 20 septembre, les Courts circuits d'Alençon vont franchir une nouvelle étape en inaugurant l'abri'cyclette, un lieu dédié à la location et la réparation de vélos. "C'est le mode de déplacement le plus écologique. Développer un lieu pour mettre en avant le vélo, c'était important pour nous", sourit Florent Catteau, président de l'association.

"Apprendre à réparer son vélo soi-même"

Les locaux de l'abri'cyclette vont se diviser en deux parties. D'abord, il y aura "une sorte de gîte" avec 14 couchages pour accueillir les cyclotouristes et leur équipement. "On va proposer des chambres individuelles, en duo et en dortoir. Des plateaux repas seront également distribués", détaille Florent Catteau.

La deuxième partie abritera quant à elle un atelier qui sera ouvert à tous, tout au long de l'année. "L'idée, c'est que les gens apprennent à réparer leur vélo eux-mêmes, encadrés par un bénévole. On va proposer des pièces détachées d'occasion pour leur éviter d'acheter du neuf", explique Florent Catteau. 

Florent Catteau à propos de l'atelier de l'abri'cyclette

Une borne à outils disponible 24/7

Devant les locaux de l'association, une borne de réparation sera accessible 24h/24, 7j/7. "C'est une sorte de totem sur lequel sont accrochés plusieurs outils, raconte le président des Courts circuits. Elle sera utile pour les petites réparations classiques, après une crevaison par exemple", conclut-il.

L'inauguration de l'abri'cyclette aura lieu samedi 20 septembre, à 18h. L'association ouvrira ses portes dès 14h à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, et une guinguette animera ses locaux dès 19h.

