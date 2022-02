Caen. De nouveaux parcs pour garer son vélo à Caen

Si vous êtes hésitants à l'idée de laisser votre vélo garé dehors, voilà une nouvelle qui va vous rassurer. À partir du mardi 5 juin 2018, trois nouveaux abris à vélo seront accessibles aux usagers à Caen (Calvados). "Ce sont des parkings couverts et sécurisés qui permettent aux cyclistes de garer leur vélo en toute sécurité" explique Nicolas Joyau, conseiller communautaire Caen la mer en charge de la transition énergétique. Il y aura donc deux vélopark en centre-ville (au niveau des arrêts Quatrans et Théâtre), et un à la gare de Caen. Un quatrième parc à vélo sera mis en place à côté de l'université, place de la Mare. Les abris peuvent accueillir jusqu'à dix vélos, mis à part celui de la gare qui peut en contenir 18. Le stationnement est possible 7j/7 24h sur 24, et ce jusqu'à sept jours consécutifs.

Favoriser les cyclistes

Ce nouveau service s'inscrit dans une démarche de faciliter l'accès à la pratique cyclable dans l'agglomération. "Les cyclistes qui désirent se rendre au travail à vélo ou qui souhaitent prendre le bus auront un moyen de garer leur vélo" indique Nicolas Joyau. "D'où la volonté d'implanter ces abris à côté des arrêts de bus les plus fréquentés."

Nicolas Joyau, conseiller communautaire Caen la mer, Joël Bruneau, président de la communauté urbaine et Bruno Guégan, directeur Keolis Caen. - Solenn Boulant

Depuis le lundi 8 janvier 2018, deux nouveaux types de location de vélos sont disponibles, mis en place par Caen la mer et Twisto. Il s'agit de Vélolib et Véloloc, les remplaçants de Véol'. Vélolib propose 170 vélos répartis en libre-service dans 17 stations à Caen et en périphérie. Véloloc propose quant à lui une location minimum de trois mois de vélos classiques ou électriques. Vélopark vient donc compléter ce dispositif. "Le budget de la communauté urbaine a augmenté cette année en ce qui concerne les cyclables" souligne Nicolas Joyau. "On est passé de 250 000€ à 400 000€."

Depuis le lundi 8 janvier 2018, plus de 270 abonnements Véloloc ont été souscrits. En trois mois, près de 6500 Vélolib ont été empruntés.

Concernant le coût du service, "les parcs à vélos seront gratuits pour les abonnés Véloloc" annonce Bruno Guégan, directeur Keolis Caen. "Le Vélopark sera accessible avec une carte Twisto magnétique." Pour les autres cyclistes qui souhaitent garer leur propre vélo, l'accès coûte 10€ par an, en plus d'une création de carte Twisto à 5,60€.

