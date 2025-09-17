Le Havre. Ces commerçantes veulent redynamiser leur quartier grâce au street-art

Créer une fresque murale de six mètres de haut, sur le thème du végétal, en haut de la rue du président Wilson. C'est le projet porté par l'association Havre Saint-Vincent, fondée par deux commerçantes de ce quartier, Ophélie Maugy et Agnès Thomas. Grâce au street-art, elles espèrent redonner de la vitalité à ce secteur de la ville. "La rue est passée à sens unique il y a bientôt deux ans, et l'on a perdu beaucoup de places de parking. Cela a eu un fort impact sur le chiffre d'affaires, avec une baisse de 30 à 40% pour les commerçants", se désole Agnès Thomas, qui tient une boutique d'artisanat et décoration.

Sur le chemin des Jardins Suspendus

Avec sa voisine, inspirées par une œuvre monumentale temporaire qui est restée quelques mois sur une façade du quartier, elles ont donc eu l'idée d'y implanter une fresque murale. "L'objectif est de faire revenir les gens, à pied, que cela devienne un lieu incontournable pour les balades du dimanche ou pour les touristes", poursuit Agnès Thomas, présidente de l'association. Soutenues par l'office de tourisme dans leur démarche, les commerçantes ambitionnent de créer à terme un vrai parcours artistique entre le quartier Saint-Vincent et les Jardins Suspendus.

Agnès Thomas Impossible de lire le son.

Une cagnotte est lancée

C'est donc le thème du végétal qui sera exploré par les neuf artistes participant à cette fresque, que les commerçantes espèrent inaugurer dimanche 28 septembre, à l'occasion de la traditionnelle fête de quartier, Saint-Vincent Piéton. Pour cela, il faut rassembler près de 2 000€ en urgence. Une cagnotte en ligne est ouverte et des tirelires sont disponibles dans certains commerces du quartier.

Des tirelires comme celle-ci permettent de récolter des dons. - Célia Caradec

"Ce projet permettra de créer un lien entre les habitants et les commerçants, les gens vont se promener dans le quartier et découvrir toutes nos boutiques indépendantes, des enseignes que l'on ne trouve pas aux Docks ou dans le centre-ville", souligne Ophélie Maugy, qui donne des cours de pâtisserie rue du président Wilson.

Ophélie Maugy Impossible de lire le son.

Parmi les artistes participant au projet, on retrouve notamment Sire, William Amor, Be Pops ou encore Camikaz.