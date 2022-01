Le Havre. Journée nationale du commerce de proximité : témoignage

Acheter sa baguette chez le boulanger du quartier, récupérer ensuite sa commande passée chez le boucher, avant de se rendre chez le coiffeur pour prendre un rendez-vous. C'est peut-être votre programme du samedi 12 octobre 2019, en cette journée nationale du commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville. Une occasion pour les commerçants de proximité de faire découvrir leur activité. Pas d'animation commerciale dans le quartier Saint-Vincent au Havre (Seine-Maritime), mais, il faut dire que les membres de l'Association des commerçants et artisans de ce quartier mettent en place des actions tout au long de l'année, comme la Nuit du Printemps, la Journée piétonne le dernier dimanche de septembre et des animations durant la période de Noël. "Nous sommes 85 adhérents. L'objectif est d'atteindre les 100, prochainement. Car l'union fait la force," insiste Jean-Luc Moyne, photographe de métier depuis une quarantaine d'années et président, depuis plus de vingt ans, de cette association qui regroupe aussi les commerçants de Saint-Roch et des Gobelins. "On parle de plus en plus de consommer local. Il faut donc qu'il y ait des boutiques à proximité des habitations. À Saint-Vincent, aux Gobelins et à Saint-Roch, on a de l'alimentaire avec des boulangeries, des pâtisseries, des primeurs, des boucheries et du prêt-à-porter, le tout sur 1,5 km de longueur. C'est une distance réduite. On peut faire toutes ses courses à pied". La structure présidée par Jean-Luc Moyne a pour but de fédérer les commerçants autour de projets avec un objectif : donner envie aux gens de venir chez eux. Comment se démarquer des autres, en particulier des grandes surfaces ? Écoutez Jean-Luc Moyne.

Jean-Luc Moyne Impossible de lire le son.

" Les petits commerces ne sont pas là pour lutter contre les grandes surfaces "

"Dans le commerce, il faut un équilibre. Il y a donc de petites boutiques et des grandes surfaces. On n'est pas là pour souhaiter la mort de l'autre", assure Jean-Luc Moyne, qui ajoute que les commerçants adhérents de l'association qu'il préside ont accusé un recul de leur chiffre d'affaires en 2018. Parmi les explications, la baisse du pouvoir d'achat, les marges étroites ou encore les manifestations des Gilets jaunes. "Cela a fait peur à une partie de la population. Il y a eu moins de personnes dans les rues et dans les commerces. Dans ces conditions-là, les clients ont été amenés à se rendre davantage sur Internet pour consommer." Depuis le début de l'année 2019, Jean-Luc Moyne estime que le commerce repart doucement. Comment renforcer le lien avec les acheteurs ? La réponse du président de l'Association des commerçants et artisans de Saint-Vincent, au Havre.

Jean-Luc Moyne (deuxième son) Impossible de lire le son.

Pour suivre l'actualité des commerçants et artisans de Saint-Vincent, Saint-Roch et des Gobelins, rendez-vous sur https://www.facebook.com/associationdescommercantsstvincentstroch/

A LIRE AUSSI.

Un appel à projets pour réinventer Le Havre